Лукашенко призвал Москву «прекратить врать» о задержанных под Минском россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «прекратить врать» и не манипулировать фактами о задержанных под Минском россиянах, пишет агентство БелТА.

«Я хочу, чтобы — с этой трибуны — [меня поняли] сидящие здесь [представители РФ] и те, кто меня услышит: прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации», — заявил Лукашенко.

По его словам, россиян перебросили в Белоруссию специально.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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