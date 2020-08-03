Кравчук заявил, что готовит предложения по системе управления Донбассом

Бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готовит предложения по «особенной системе управления» Донбассом, предполагающие расширение экономических и социальных свобод в регионе. Об этом сообщает интернет-издание «Вести».

Политик рассказал, что не поддерживает предоставление особого статуса региону, речь может идти только об «особенной системе управления», которая предполагает не меньше экономических и социальных прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины.

Он добавил, что «особая система управления» также будет включать в себя больше экономических возможностей и инвестиций.

«Не исключаю, что территорией заинтересуются и внешние инвесторы. А это — переход к конкретике от общих разговоров», — отметил Кравчук.

30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил делегацию Украины в ТКГ вместо Леонида Кучмы.

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