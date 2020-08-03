Скончался лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Умер ирландский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм. Об этом сообщает Sky News.

Политик скончался в возрасте 83 лет.

В 1998 году Хьюм подписал «Соглашение страстной пятницы», которое стало отправной точкой урегулирования конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии. С 1979 по 2000 год являлся лидером социал-демократической и лейбористской партии. В 1998 году Хьюм стал лауреатом Нобелевской премии мира совместно с Дэвидом Тримблом.