Россия разрешила въезд гражданам Швейцарии, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом», — говорится в документе.

Предполагается, что перелеты между Москвой и Женевой возобновятся 15 августа и будут происходить раз в неделю.

Ранее Россия объявила, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше почти 700 тысяч человек.

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