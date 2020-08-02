Республиканцы США намерены провести предвыборный съезд впервые без журналистов

Республиканская партия США впервые в своей истории хочет провести предвыборный съезд, который запланирован на 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), в закрытом для журналистов режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу съезда.

Как рассказали в пресс-службе, данное решение обусловлено пандемией коронавируса нового типа.

«Мы планируем, что все мероприятия в Шарлотте с пятницы, 21 августа, по понедельник, 24 августа, будут закрыты для прессы, принимая во внимание введенные в штате меры в сфере здравоохранения, а также ограниченность мест», — указано в заявлении.

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