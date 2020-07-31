СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.

«Все задержанные допрошены с участием защиты. Их показания не последовательны и противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турецкую Республику, двое - на Кубу, один - в Сирию, один вообще не знал, куда летит, трое от дачи показаний отказались», — сказал представитель СК.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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