Перенос выборов в Гонконге осудили в Белом доме

В Белом доме прокомментировали решение о переносе выборов в Гонконге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани отметила, что американская сторона осуждает решение перенести выборы в заксобрание на год, а также снять с них кандидатов от оппозиции.

Она добавила, что данный перенос оценивается США как «подрывающий демократические принципы».

Представитель Белого дома уточнила, что соответствующее решение является нарушающим китайско-британские договоренности 1997 года о передаче Гонконга КНР.

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