Байден поставил под сомнение разработку вакцины от коронавируса

Несмотря на то что Белый дом заявил о прогрессе в разработке вакцины, экс-вице-президент и кандидат в президенты США Джо Байден поставил под сомнение ее изобретение, сообщает Fox News.

Также Байден сомневается, что все американцы будут обладать доступом к вакцине.

«Вы знаете, какой процент американцев отказался бы от вакцинации, если бы она была уже завтра? И это не просто антипрививочное движение, а потеря доверия к словам президента. Подумайте об этом», — заявил Байден.

Между тем главный советник правительственной программы вакцинации Монсеф Слауи ожидает, что показатели эффективности будут около 90%.

«Основываясь на опыте и биологии этого вируса, я думаю, что эта вакцина будет очень эффективной», — сообщил Слауи. Также он спрогнозировал, что все американцы получат доступ к вакцине к середине 2021 года.

Отмечается, что риторика президентской кампании Байдена направлена на неспособность Трампа побороть коронавирус. Ранее бывший вице-президент заявил, что вспышка в Аризоне связана с желанием американского президента замедлить тестирование.

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