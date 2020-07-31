В Кремле ответили, появилась ли трещина между РФ и Белоруссией из-за задержания россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, появилась ли трещина в отношениях России и Белоруссии после задержания в Минске 33 российских граждан, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Москве рассчитывают на то, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен со стороны республики, а граждане будут отпущены.

Ранее под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.

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