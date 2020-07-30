Кравчук возглавит делегацию Киева на переговорах по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что согласен возглавить делегацию Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого — что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха», — сказал Кравчук.

Ранее контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе возглавлял экс-глава Украины Леонид Кучма. Он покинул данный пост из-за преклонного возраста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кучма покинул контактную группу по Донбассу

— Стала известна причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

— Делегацию контактной группы Киева по Донбассу может возглавить Кравчук