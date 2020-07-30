Депутат Госдумы Пушкина рассказала о своей грин-карте США

Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта Соединенных Штатов, но она ее сдала, как только пошла работать в политику. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить депутатов на наличие двойного гражданства или вида на жительство в других странах.

«Меня замучили, у меня была грин-карта 20 лет. ... Я сдала грин-карту, как только поняла, что я иду в политику», — сказала Пушкина в ходе лекции на площадке форума «Территория смыслов».

Депутат призвала всех коллег законодателей исполнять действующие законы.

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