В Кремле рассказали о здоровье Путина после известий о переболевшем COVID-19 Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о здоровье Владимира Путина на фоне сообщения о переболевшем коронавирусом главе Белоруссии Александре Лукашенко, передает ТАСС.

Песков заверил журналистов, что у Путина все нормально.

«Не волнуйтесь <...> Рабочий график продолжается», — сказал пресс-секретарь.

Ранее политики встречались 24 июня на Параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

Лукашенко 28 июля заявил, что бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию на ногах.

Месяц назад Путин говорил, что все сделанные им тесты на коронавирусную инфекцию были отрицательными. По его словам, он делает тест на COVID-19 раз в три дня.

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