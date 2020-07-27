Песков: Дегтярев на активной связи с Москвой
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев находится на активной связи с Москвой, передает корреспондент «Газеты.Ru».
При этом Песков отметил, что работу Дегтярева оценивать еще рано.
По словам представителя Кремля, Дегтярев слушает мнения людей и учитывает все пожелания, которые ему высказываются.
«Он, конечно, с Москвой на активной связи», — сказал Песков.
В Кремле считают, что ситуация в Хабаровском крае «скорее успокаивается».
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