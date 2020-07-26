Почти половина британцев считают, что Россия вмешалась в референдум по Brexit

Почти половина британцев — 49% — считают, что Россия пыталась повлиять на ход референдума 2016 года по выходу Великобритании из Евросоюза, передает издание The Guardian со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного компанией Opinium.

23% опрошенных придерживаются противоположного мнения по данному вопросу.

47% респондентов также считают, что Кремль вмешался и в последние всеобщие выборы в Великобритании 2019 года.

Кроме того, выяснилось, что британцы склонны думать о российском вмешательстве во всеобщие выборы 2015 и 2017 годов, а также в референдум 2014 года о независимости Шотландии.

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