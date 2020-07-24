Иран подал жалобу из-за перехвата самолета американским истребителем

Тегеран подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) из-за того, что американский истребитель 23 июля перехватил иранский пассажирский лайнер, уведомила организация.

«Организация гражданской авиации считает действия истребителей США, мешавших иранскому пассажирскому самолету, открытым нарушением международного права и норм, а также стандартов аэронавигации», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Иран официально выразил протест Совету ИКАО, потребовав незамедлительных ответных действий.

Ранее самолет F-15 ВВС США приблизился к пассажирскому лайнеру Mahan Air в районе Эт-Танф над территорией Сирии, где находятся американские войска.

Пилоту пришлось совершить резкую посадку, чтобы избежать столкновения. Несколько человек получили травмы.

США заявили, что перехват соответствовал международному праву, и истребитель удалился, как только понял, что иранский самолет был пассажирским.

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