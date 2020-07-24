В сети появилось видео перехвата иранского самолета американским истребителем

В сети появилось видео, на котором американский истребитель перехватывает иранский самолет.

Днем ранее самолет F-15 ВВС США приблизился к пассажирскому лайнеру Mahan Air в районе Эт-Танф над территорией Сирии, где находятся американские войска.

Пилоту пришлось совершить резкую посадку, чтобы избежать столкновения. Несколько человек получили травмы.

США заявили, что перехват соответствовал международному праву, и истребитель удалился, как только понял, что иранский самолет был пассажирским.

Тегеран ответил, что изучает инцидент и примет все нужные политические и правовые меры.

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