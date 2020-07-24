Китай обвинил США в ухудшении отношений между Пекином и Вашингтоном

За ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном ответственны США, заявил МИД Китая. Об этом пишет ТАСС.

«Текущая ситуация в китайско-американских отношениях — это не то, что хочет видеть Китай, и ответственность целиком и полностью лежит на американской стороне», — сказали в китайском ведомстве.

Китай также призвал США предпринять усилия, чтобы вернуть двусторонние отношения в нормальное русло.

В последнее время отношения Китая и США ухудшились. Например, Вашингтон обвиняет Пекин в распространении коронавируса по миру и недостаточно быстром реагировании на ситуацию.

Также США ввели новые санкции против КНР после принятия республикой закона о Гонконге, который, по мнению Вашингтона, лишает район автономности.

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