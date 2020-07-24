Трамп: России «приходится нелегко» в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что России «приходится нелегко» в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, трансляция ведется на сайте Белого дома.

«Многие страны проходят через трудности сейчас. Сегодня утром я разговаривал с президентом России [Владимиром] Путиным, и им приходится нелегко с этим (пандемией COVID-19. — примечание «Газеты.Ru»), особенно в Москве», — сказал Трамп.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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