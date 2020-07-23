IRIB: перехватившие иранский самолет истребители были американскими

Два истребителя, перехватившие иранский пассажирский самолет, были американскими, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на экипаж.

«В ходе переговоров пилота самолета Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию они представились как американские», — говорится в сообщении.

По разным данным, один или два истребителя приблизились к иранскому самолету компании Mahan Air, из-за чего пилоту пришлось совершить экстренную посадку. Сообщается, что пострадали несколько человек.

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