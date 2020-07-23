Мировые лидеры смогут записать выступление для Генассамблеи ООН

Генассамблея ООН проголосовала за решение, согласно которому лидеры и министры государств смогут прислать свои выступления для сессии ГА ООН в сентябре в видео-формате. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно решению ГА ООН, каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будут транслировано в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений.

Отмечается, что такое решение принято из-за острой ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира международной организации.