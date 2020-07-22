Генсек ООН провел переговоры с главами Армении и Азербайджана

Генсек ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, призвав их прекратить вооруженный конфликт и вернуться к переговорам, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Эти разговоры прошли сегодня утром. В обеих беседах генсек выразил обеспокоенность столкновениями на границе Армении и Азербайджана», — сказал представитель Генсека.

По его словам, Гутерриш призвал глав стран отказаться от провокативной риторики и вернуться к переговорам.

Представители Пашиняна и Алиева пока не комментировали ситуацию.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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