В Кремле рассказали, когда возможно проведение саммита «нормандской четверки»

Для проведения саммита «нормандской четверки» (Германии, России, Украины и Франции) пока не созданы необходимые условия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью агентству «Интерфакс».

«Пока для этого нет необходимой почвы», — сказал представитель Кремля.

По его словам, дата следующего саммита может быть назначена в ближайшее время.

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