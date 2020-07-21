Путин наградил экс-губернатора Свердловской области орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил члена Совета Федерации, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя орденом Александра Невского. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Отмечается, что награда Росселю присвоена за большой вклад в развитие парламентаризма.

Согласно указу главы государства, также оценены его активная законотворческая деятельность и многолетняя добросовестная работа.

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