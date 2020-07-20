Путин назначил врио главы Хабаровского края вместо Фургала

Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, передает РИА «Новости».

Глава государства призвал Дегтярева не забывать о стратегических планах развития региона и пожелал удачи на новой должности. Президент добавил, что новый губернатор — молодой, но уже хорошо подготовленный политик.

В свою очередь Дягтерев пообещал отчитаться о ситуации в регионе через месяц. Он поблагодарил за оказанное доверие и заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.

Ранее Путин отправил в отставку обвиняемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из-за утраты доверия.

Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.