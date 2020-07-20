Дегтярев заявил о готовности немедленно вылететь в Хабаровск

Согласившийся возглавить Хабаровский край депутат Госдумы Михаил Дегтярев собирается как можно скорее вылететь в Хабаровск. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

«Я готов, благодарю вас за доверие, готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — произнес он.

Ранее стало известно, что Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край.

9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на 2 месяца.