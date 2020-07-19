Трамп заявил, что мог ошибаться в оценке масштабов пандемии

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог ошибаться в оценке ряда показателей пандемии коронавируса, сообщает Fox News.

«Я полагаю, что все совершают ошибки <...> Я окажусь прав в конечном счете», — сказал Трамп.

Журналисты телеканала указали Трампу на ошибку в его речи, пояснив, что президент путает показатели смертности и летальности инфекции.

Ранее Трамп заявил, что смертность от коронавируса в США является одной из самых низких в мире, хотя страна занимает первое место по числу жертв COVID-19.

В настоящее время на территории Соединенных Штатов зафиксировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом, погибли более 140 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что не будет просить каждого американца носить маски

— Трамп откажется от митингов в пользу телефонных «митингов Трампа»

— Трамп назвал главного инфекциониста США паникером