Саакашвили боится потерять Украину из-за местных чиновников

Действия местных чиновников на Украине могут привести к исчезновению государства, заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ страны Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Саакашвили отметил, что часть чиновников на местах готовится «к отколу от Украины», что может привести к потере страны в существующем виде. Другая же часть чиновников «готовится одержать реванш в Киеве», считает глава комитета.

Кроме того, Саакашвили упрекнул местных чиновников в том, что 80% бюджетных средств они крадут, а оставшиеся средства тратят на «частные армии».

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