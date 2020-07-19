ЕС должен договориться по бюджету в воскресенье, заявил премьер Италии
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, ведущие затяжные переговоры на саммите в Брюсселе, должны достичь соглашения в воскресенье, так как их перенос никому не выгоден. Об этом он заявил журналистам в ходе трансляции у себя в Facebook.
Он заявил, что откладывать вопрос принятия бюджета — не в интересах ни одной стороны ЕС.
Кроме того он подчеркнул, что с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте идут наиболее сложные переговоры.
Как сообщалось, по итогам второго дня саммита в Брюсселе представители стран-лидеров Европейского союза снова не смогли договориться по вопросам формирования бюджета на 2021-2027 годы.
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