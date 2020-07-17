Лукашенко заявил, что Белоруссия останется близкой и родной страной для России

Белоруссия всегда была и будет близкой и родной страной для россиян, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом пишет БелТА.

«Она (Белоруссия) всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что народы «разберутся, как им жить», несмотря на действия политиков.

Лукашенко также добавил, что России и Белоруссии следует строить отношения на равноправной основе, соблюдая взаимные обязательства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Лукашенко не переизбрать невозможно»: оппозиция объединяется

— Лукашенко: белорусская армия модернизирована с учетом современных войн

— Лукашенко: решения по судьбе Белоруссии должны принимать исключительно ее граждане