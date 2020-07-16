Лукашенко: решения по судьбе Белоруссии должны принимать исключительно ее граждане
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что судьба республики должна определяться исключительно ее гражданами.
Он отметил, что Белоруссия является молодым суверенным независимым государством, которое обрело «эту независимость без крови» и «без пота»
«Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачёвым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, наблюдали, что же будет дальше», — сказал Лукашенко.
По его словам, гражданам Белоруссии не стоит «забывать», что судьба страны находится «в их руках».
«И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь — в Беларуси», — заключил Лукашенко.
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