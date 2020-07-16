Лукашенко: решения по судьбе Белоруссии должны принимать исключительно ее граждане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что судьба республики должна определяться исключительно ее гражданами.

Он отметил, что Белоруссия является молодым суверенным независимым государством, которое обрело «эту независимость без крови» и «без пота»

«Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачёвым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, наблюдали, что же будет дальше», — сказал Лукашенко.

По его словам, гражданам Белоруссии не стоит «забывать», что судьба страны находится «в их руках».

«И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь — в Беларуси», — заключил Лукашенко.

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