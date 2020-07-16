Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, во время выборов Россия активно распространяла документ, компрометировавший правящую Консервативную партию. В нем содержались сведения о ходе торговых переговоров между Великобританией и США.

При этом Рааб подчеркнул, что эти действия не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

Ранее Комитет по безопасности британского парламента сообщил, что собирается опубликовать доклад о «российском вмешательстве» в выборы и референдум по Brexit до 22 июля.

Этот доклад был подготовлен еще в ноябре прошлого года, но его публикацию неоднократно откладывали. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон уверял, что у него нет никаких доказательств того, что Россия вмешивалась в британскую политику.

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