Кремль: Путин и Эрдоган обсуждали возобновление авиасообщения

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили возобновление авиасообщения между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, президенты поручили ведомствам приступить к переговорам.

«Тема затрагивалась. Дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам», — уточнил представитель Кремля.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 13 июля. Тогда главы государств переговорили относительно ситуации в Сирии, Ливии и решения о статусе собора Святой Софии в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Москва и Анкара договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля.

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