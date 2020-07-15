Лукашенко заявил, что не против присутствия западных наблюдателей на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил приехать западным наблюдателям в страну во время президентских выборов. Об этом сообщает «БелТА».

«Хотите наблюдать за выборами — пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо», — заявил глава республики.

Он добавил, что страна знает «как жить».

Лукашенко отметил, что иногда у западных партнеров в оценке происходящего в Белоруссии присутствуют двойные стандарты.

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