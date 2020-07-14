В Кремле прокомментировали вопрос о назначении врио главы Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения главы государства Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«Это зависит от решения президента, которого пока не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль кандидатов на этот пост от партии ЛДПР.

Представитель Кремля также отметил, что глава Хабаровского края должен работать на благо жителей региона и обладать соответствующими качествами.

Ранее действующего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд арестовал чиновника на 2 месяца.

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