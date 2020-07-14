Дипломат ответил на утверждения о присутствии российских наемников в Ливии

Заявления о нахождении российских наемников в Ливии недостоверны и беспочвенны, не подкреплены фактами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на временного поверенного в делах РФ в Ливии Джамшеда Болтаева.

Ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина, он напомнил, что Москва не поддерживает и не поощряет наемничество.

По его словам, если и есть в Ливии среди воюющих российские граждане, то они сами решились на такой шаг и тем самым нарушили законодательство РФ.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что утверждения о нахождении в Ливии российских наемников ничем не подтверждены. Никаких фактов нет, есть только голословные обвинения, информация недостоверная», — подчеркнул Болтаев.

Дипломат напомнил, что в Уголовном кодексе России есть статья, которая предполагает уголовное наказание за наемничество.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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