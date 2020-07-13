Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи пятерки СБ ООН
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает российский МИД.
В ходе переговоров обсуждалась подготовка встречи лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. – примечание «Газеты.Ru»).
Кроме того, стороны затронули вопросы урегулирования ситуации в Афганистане, Сирии и Ливии, а также проблемы двусторонних отношений.
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