Зеленский заявил, что карантин из-за коронавируса на Украине дал положительные плоды
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин, ранее введенный в стране из-за коронавируса дал положительные результаты. Слова украинского лидера цитирует его пресс-служба.
Как он утверждает, уже второй день подряд выздоровевших от инфекции в стране больше, чем заразившихся.
«Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей», — сказал Зеленский, призывая всех ориентироваться на ситуацию с COVID-19.
В июне Премьер-министр Украины заявил, что в стране началась новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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