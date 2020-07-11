Зеленский заявил, что карантин из-за коронавируса на Украине дал положительные плоды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин, ранее введенный в стране из-за коронавируса дал положительные результаты. Слова украинского лидера цитирует его пресс-служба.

Как он утверждает, уже второй день подряд выздоровевших от инфекции в стране больше, чем заразившихся.

«Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей», — сказал Зеленский, призывая всех ориентироваться на ситуацию с COVID-19.

В июне Премьер-министр Украины заявил, что в стране началась новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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