В Москве с сожалением встретили решение Турции изменить статус храма Святой Софии

Москва присоединилась к ряду других стран и выразила сожаление в связи с решением Турции изменить статус стамбульского храма Святой Софии. Об этом в интервью «Интерфаксу»рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

На просьбу прокомментировать решение Турции насчет Святой Софии Грушко сказал: «Сожалеем». Он отметил, что в мире осталось не много символов современного мира с вековой историей, поэтому к ним нужно относится бережно и с уважением. И хотя, как добавил дипломат, храм находится на территории Турции, он все равно является всеобщим достоянием.

Заключая, представитель МИД России выразил надежду, что Турция будет в полном объеме выполнять обязательства, связанные со статусом Святой Софии как объекта Всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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