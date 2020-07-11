Франция расстроена решением Турции о статусе собора Святой Софии

Франция сожалеет о решении Турции превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, указано в заявлении французского министерства иностранных дел.

Действия турецких властей «ставят под угрозу один из самых символических актов современной и светской Турции», говорится в заявлении. МИД Франции отмечает, что собор должен представлять «разнообразие религиозного наследия, диалог и терпимость».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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