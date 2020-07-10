Путин обсудил с Совбезом России ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Президент РФ Владимир Путин провел видеосовещание с членами Совета безопасности России и поговорил про ситуацию на востоке Украины, а также о Ливии и Балканах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря политика Дмитрия Пескова.

По его словам, между президентом и членами Совбеза состоялся обмен мнениями. В частности, политики выразили разочарование из-за отсутствия подвижек в вопросах урегулирования кризиса в Донбассе. «Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — констатировал Песков.

Также Путин отметил безальтернативность мирного урегулирования в Ливии, а в контексте балканских дел на заседании отметили важность выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244.

Помимо прочего, Совбез и Путин обсудили внутрироссийские вопросы.

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