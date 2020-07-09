В Кремле не стали комментировать обнародованные записи «разговора Путина и Порошенко»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обнародованную депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачем аудиозапись якобы телефонного разговора бывшего украинского лидера Петра Порошенко и главы российского государства Владимира Путина в 2015 году, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Представитель Кремля отметил, что телефонные разговоры глав государств проходят в закрытом режиме, запись сделать было бы сложно.
«Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», — ответил Песков на вопрос журналистов.
Ранее Деркач заявил, что данную запись он получил от журналистов-расследователей.
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