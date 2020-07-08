Матвиенко: механизм получения пожизненного сенаторства закрепят в законе
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что механизм получения статуса пожизненного сенатора бывшими президентами и другими заслуженными лицами закрепят в законодательстве. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что российский президент не становится пожизненным сенатором автоматически. От данного права он может отказаться.
В связи с этим, Матвиенко считает необходимым прописать механизм действия соответствующей поправки в законе.
Поправки к Конституции были приняты на общероссийском голосовании, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
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