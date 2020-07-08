Иран отказался от предложения Киева обсудить выплаты за сбитый Boeing

Тегеран отказался от предложения Киева начать переговоры о выплате компенсаций за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины», заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в интервью украинскому BBC.

«Мы получили сообщение из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров», — сказал он.

Енин считает, что все зависит от воли Ирана, пока Украина не намерена решать вопрос через международный суд ООН.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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