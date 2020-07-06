Путин направил Абэ соболезнования из-за жертв наводнений на юге Японии

Российский президент Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму, а которой выразил соболезнования в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями на юге страны, сообщается на сайте Кремля.

Путин попросил Абэ «передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Ранее для трех префектур на юго-западе Японии был объявлен наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале из-за ливневых дождей и вызванных ими наводнений. Из-за разлива рек десятки населенных пунктов оказались под водой. Зона подтоплений составляет более тысячи гектаров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Япония эвакуирует еще 31 тысячу граждан из-за ливней

— В Японии выросло число жертв наводнения

— Без признаков жизни: ливень в Японии погубил 16 человек