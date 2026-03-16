Губерниев сравнил российских паралимпийцев с пилигримами

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил с пилигримами российских паралимпийцев, участвующих в Играх 2026 года в Италии, передает «Матч ТВ».

«Может ли Паралимпиада послужить шагом к нашему полноценному возвращению? Конечно. Мы видели реакцию людей, которые сначала смотрели осторожно, а потом приветствовали наших спортсменов. Про отдельные демарши мы не говорим, это дураки. Но то, что наша паралимпийская команда — своеобразные пилигримы с точки зрения возвращения флага и гимна это совершенно точно», — заявил Губерниев.

В составе российской команды выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.

Ранее Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на Паралимпиаде.