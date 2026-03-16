Беспилотник нанес удар по штабу миссии Евросоюза в столице Ирака

Дрон атаковал отель в Багдаде, где расположен штаб миссия Евросоюза
Дрон нанес удар по зданию в Багдаде, в котором расположена миссия Европейского союза в Ираке. Об этом, ссылаясь на министерство внутренних дел страны, сообщает иракское информационное агентство INA.

Беспилотник поразил верхние этажи отеля «Аль-Рашид». Здание расположено в так называемой «зеленой зоне» иракской столицы, где находятся многие правительственные учреждения и посольства иностранных государств. В «Аль-Рашиде», в частности, размещена штаб-квартира миссии Европейского союза EUAM Iraq.

В результате удара в здании возник пожар. Иракские силовики оцепили отель. В МВД заявили, что пострадавших нет.

16 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Военно-морские силы Ирана нанесли удары по авиабазам США Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне. КСИР пообещал продолжать удары по базам США на Ближнем Востоке до полного вывода американских сил из региона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США забеспокоились из-за тактики Ирана в конфликте.

 
