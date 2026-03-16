«Хроническое двуличие»: Захарова прокомментировала санкции против российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций ЕС против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Не смогли там [в ЕС] разглядеть ни удары американо-израильской коалиции по иранской инфраструктуре телевещания буквально в первые же дни агрессии, ни все остальные повергающие в шок жестокости «несущих свет и свободу» на обтекателях боеголовок демократизаторов», — подчеркнула дипломат.

Захарова также обратила внимание на то, что в ЕС «распознали» в Мацкявичюсе и Ключенкове «главный источник угроз для мирового информационного общества». При этом в Евросоюзе не обращают внимание на другие проблемы, связанные с рисками для работы журналистов.

«Синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны», — резюмировала представитель МИД РФ.

16 марта ЕС расширил антироссийский санкционный список, внеся в него российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. Это решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине.

Ранее Захарова возмутилась, что западные политики не едут на место разрушенной школы в Иране.