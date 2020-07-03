Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков провели телефонные переговоры, передает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, «с учетом ранее направленного поздравления с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России» лидер Киргизии в ходе телефонной беседы «особо подчеркнул важное значение итогов волеизъявления российских граждан для поступательного социально-экономического развития страны и укрепления ее суверенитета».

Кроме того, главы двух стран подняли «ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области, а также вопросы оказываемой Россией помощи в деле борьбы против распространения» коронавируса нового типа.

«Условлено о продолжении взаимодействия на этом направлении», — указано в сообщении.

24 июня Жээнбеков посетил парад Победы на Красной площади в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.