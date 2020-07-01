Порошенко назвал число возбужденных против него дел

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено 24 уголовных дела, об этом рассказал сам политик, передает РИА Новости.

Ранее генеральная прокуратура Украины закрыла три уголовных дела в отношении Порошенко из-за отсутствия состава преступления. В частности, закрыты были дела о назначении премьер-министра страны при отсутствии коалиции, о вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и о назначении членов Высшего Совета правосудия.

При этом Порошенко добавил, что официального уведомления о числе возбужденных уголовных дел он не получал.

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