Порошенко назвал число возбужденных против него дел

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Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выступает... Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выступает...
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выступает...
Valentyn Ogirenko/Reuters

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено 24 уголовных дела, об этом рассказал сам политик, передает РИА Новости.

Ранее генеральная прокуратура Украины закрыла три уголовных дела в отношении Порошенко из-за отсутствия состава преступления. В частности, закрыты были дела о назначении премьер-министра страны при отсутствии коалиции, о вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и о назначении членов Высшего Совета правосудия.

При этом Порошенко добавил, что официального уведомления о числе возбужденных уголовных дел он не получал.

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