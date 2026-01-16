Размер шрифта
Воры украли драгоценный браслет с запястья 98-летней женщины

В центре Манчестера у 98-летней женщины был похищен золотой браслет, который полиция называет «бесценной семейной реликвией», пишет Daily Mail.

По данным полиции Манчестера, пенсионерка отдыхала, когда к ней подошли две женщины. Они завели разговор, отвлекая внимание, и незаметно сняли с ее запястья золотой браслет.

Украшение, как сообщили в полиции, было унаследовано женщиной от матери и имеет высокую личную ценность. В тот же день правоохранительные органы получили сообщение о похожем инциденте на Оксфорд-стрит. Там две женщины также попытались похитить украшения у прохожей: одна из них пыталась снять кольца, в то время как другая наблюдала за обстановкой.

В ходе первоначального расследования полиция задержала трех женщин в возрасте 27, 33 и 35 лет по подозрению в совершении кражи. Однако похищенный браслет до сих пор не найден.

«Мы настоятельно просим всех, кто узнает браслет или видел, как его продавали либо предлагали к продаже, немедленно связаться с нами», — заявили в офицеры.

Ранее в Китае мужчина украл из древней гробницы 20 реликвий и оказался в тюрьме.

